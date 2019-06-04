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بوريس جونسون يرفض لقاء ترامب

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بوريس جونسون يرفض لقاء ترامب
Reuters KEVIN LAMARQUE
صورة من الأرشيف
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أفادت تقارير إعلامية بأن بوريس جونسون، أحد المرشحين الأوفر حظا لقيادة حزب المحافظين البريطاني والحكومة بعد رحيل تيريزا ماي، رفض مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقد لقاء ثنائي.

ونقلت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية عن مصدر مقرب من جونسون قوله إن "ترامب اتصل ببوريس واقترح عقد لقاء ثنائي. وشكره بوريس لكنه رفض الدعوة لأنه يجب أن يركز الاهتمام على فعاليات برلمانية تجري في الوقت ذاته".

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وأضاف المصدر أن الرئيس ترامب أبدى تفهمه لهذا الموقف.

وأكدت المصادر أن الرئيس ترامب أجرى مع جونسون مكالمة هاتفية استمرت نحو 20 دقيقة، ووصفها بـ "المثمرة والودية".

وسبق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يقوم بزيارة دولة للمملكة المتحدة، أن ألمح إلى تأييده لبوريس جونسون في السباق لقيادة حزب المحافظين ورئاسة الوزراء، علما بأن رئيسة الوزراء الحالية تيريزا ماي من المقرر أن تترك منصبها بعد أيام.

المصدر: "ديلي ميرور"

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