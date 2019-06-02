 
مباشر

البابا يطلب "العفو" من غجر رومانيا

أخبار العالم

البابا يطلب
Reuters BSP
البابا فرنسيس في رومانيا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lxl4

طلب البابا فرنسيس اليوم "العفو" من الغجر الرومانيين باسم الكنيسة الكاثوليكية، بسبب تعرضهم لـ "التمييز والفصل العنصري وسوء المعاملة".

إقرأ المزيد
البابا فرنسيس يحذر من ظاهرتين مقلقتين في دول الغرب
البابا فرنسيس يحذر من ظاهرتين مقلقتين في دول الغرب

وقال البابا مخاطبا وفدا يمثل غجر رومانيا إنه "يطلب العفو باسم الكنيسة من الرب ومنكم، على عدد المرات التي ميزنا فيها ضدكم، أو أسأنا معاملتكم، أو نظرنا إليكم باحتقار على مر التاريخ".

وبدأ البابا زيارته إلى رومانيا يوم الجمعة، أين التقى بالسلطات المحلية والمجتمع المدني والسلك الدبلوماسي.

يذكر أن الغجر في أوروبا تعرضوا لممارسات عدوانية من الشعوب المستقرة على مر التاريخ، وتمثلت هذه الاعتداءات في الترحيل القسري وعدم الاعتراف بهم كمواطنين في البلدان التي يقيمون فيها، حيث تم ترحيلهم من مناطق عديدة في أوروبا.

المصدر: لوفيغارو

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

"خاشقجي إرهابي بزي صحفي".. ماذا جاء في كتاب "ترامب تحت النار"؟