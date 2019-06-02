البابا يطلب "العفو" من غجر رومانيا

طلب البابا فرنسيس اليوم "العفو" من الغجر الرومانيين باسم الكنيسة الكاثوليكية، بسبب تعرضهم لـ "التمييز والفصل العنصري وسوء المعاملة".

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وقال البابا مخاطبا وفدا يمثل غجر رومانيا إنه "يطلب العفو باسم الكنيسة من الرب ومنكم، على عدد المرات التي ميزنا فيها ضدكم، أو أسأنا معاملتكم، أو نظرنا إليكم باحتقار على مر التاريخ".

وبدأ البابا زيارته إلى رومانيا يوم الجمعة، أين التقى بالسلطات المحلية والمجتمع المدني والسلك الدبلوماسي.

يذكر أن الغجر في أوروبا تعرضوا لممارسات عدوانية من الشعوب المستقرة على مر التاريخ، وتمثلت هذه الاعتداءات في الترحيل القسري وعدم الاعتراف بهم كمواطنين في البلدان التي يقيمون فيها، حيث تم ترحيلهم من مناطق عديدة في أوروبا.

المصدر: لوفيغارو