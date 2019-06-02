قال رئيس هيئة الأركان الإيرانية، اللواء محمد باقري، إن اتساع قوة إيران الإقليمية وتعزيز عمقها الإستراتيجي جعل حل أي أزمة في الشرق الأوسط غير ممكن من دون مشاركتها.

وأوضح باقري في كلمة اليوم الأحد، بمناسبة ذكرى وفاة الإمام الخميني، التي تصادف الثلاثاء المقبل، أن قدرات إيران الدفاعية ونفوذنا الإقليمي نتاج مدرسة الإمام الخميني، مؤكدا أن طهران لن"تدخر جهدا في الدفاع عن استقلال وسيادة وأمن إيران في مواجهة الأعداء".

وأضاف باقري أن بلاده لن تتراجع "قيد أنملة عن قدراتها العسكرية والدفاعية".

وأكد رئيس هيئة الأركان أن إيران "ستحول أي تهديد إلى فرصة لتعزيز قدراتها العسكرية والصاروخية وستقطع يد ورجل أي معتد".

المصدر: RT