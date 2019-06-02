قال المستشار العسكري للمرشد الإيراني، اللواء رحيم صفوي، إن أمريكا وأوروبا وأصدقاءهم في اليابان وكوريا الجنوبية لن يستطيعوا تحمل حرب سترفع أول رصاصة فيها سعر النفط إلى 100 دولار.

وأضاف صفوي أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، "يدرك أنه سيخرج خاسرا من أي حرب يشنها على إيران ستكلفه ثمنا اقتصاديا باهظا".

وأكد المستشار العسكري استعداد إيران للحرب مع أمريكا، مضيفا: "قواتنا هي الأقوى عسكريا في المنطقة".

وأشار صفوي إلى أن "إيران لم تكشف عن جميع قدراتها واستراتيجياتها العسكرية وستوجه ضربات مفاجئة للعدو في حال أي عدوان".

كما دعا إلى "عقد تحالف مع بعض دول الخليج"، مشيرا إلى أن طهران تعمل على توقيع اتفاقية عدم اعتداء مع دول الخليج العربية.

وقال إن "سفن القوات الأجنبية في الخليج في مرمى الصواريخ الإيرانية"، مشيرا إلى وجود 20 ألف جندي في القواعد الأمريكية بقطر والكويت والبحرين يقعون في مرمى الصواريخ الإيرانية.

المصدر: RT