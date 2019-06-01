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صحيفة أمريكية: إدارة ترامب تؤجل فرض عقوبات جديدة ضد طهران

مال وأعمال

صحيفة أمريكية: إدارة ترامب تؤجل فرض عقوبات جديدة ضد طهران
Reuters
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أجلت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تشديد العقوبات على إيران من خلال فرض حزمة جديدة منها كانت تستهدف قطاع البتروكيميائيات.

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ونقلت صحيفة "وول ستريت" عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أن إدارة ترامب كانت تعتزم فرض عقوبات جديدة على إيران في منتصف مايو الماضي.

وبحسب ما ذكرت الصحيفة فإن التأجيل جاء بعد تصاعد حدة التوتر بين طهران وواشنطن خلال الأسابيع القليلة الماضية، وتوجيه اتهامات أمريكية لإيران بأنها كانت على الأرجح تقف وراء عمليات تخريب، استهدفت ناقلات نفط قبالة سواحل الإمارات.

وتعد البتروكيميائيات ثاني أكبر الصادرات الإيرانية بعد النفط الخام، وسبق أن أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أنها تخطط لفرض عقوبات على قطاع البتروكيميائيات الإيراني.

القرار الأمريكي القاضي بفرض عقوبات على قطاع البتروكيميائيات، لو طبق، كان من شأنه أن يلحق مزيداً من الضرر بالقطاع الاستراتيجي الإيراني ويُدخل اقتصاد طهران في أزمة أعمق، على حد قول الصحيفة الأمريكية.

المصدر: وكالات

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