 
مباشر

واشنطن: سنعاقب أي دولة تشتري النفط من إيران!

أخبار العالم

واشنطن: سنعاقب أي دولة تشتري النفط من إيران!
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lx94

أعلن المبعوث الأمريكي الخاص بإيران، برايان هوك، أن الولايات المتحدة ستعاقب أي دولة تشتري النفط من إيران بعد الثاني من مايو، تاريخ انتهاء الإعفاءات بهذا الخصوص.

إقرأ المزيد
ترامب يؤكد مجددا استعداده للتفاوض مع طهران في حال أرادت ذلك
ترامب يؤكد مجددا استعداده للتفاوض مع طهران في حال أرادت ذلك

وقال هوك بهذا الشأن إن واشنطن ستفرض العقوبات "حتى إذا لم تف دولة بحدود الشراء القصوى التي تفاوضت عليها من قبل... سياستنا الثابتة هي وقف شراء النفط الإيراني تماما. انتهى الأمر".

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال بدورها يوم أمس أن دولا مثل الصين والهند التي حصلت على إعفاءات في نوفمبر لشراء النفط الإيراني يمكنها مواصلة شراء الخام بعد الثاني من مايو إلى أن تصل إلى الحد الأقصى الذي تفاوضت عليه.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

أحضر لهم الدود.. فيديو لشخص يساعد طائرا وصغاره