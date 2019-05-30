ترامب يؤكد مجددا استعداده للتفاوض مع طهران في حال أرادت ذلك

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، مجددا استعداده للتفاوض مع طهران في حال أرادت ذلك.

وأضاف ترامب: "إيران أصبحت بلدا ضعيفا وتريد أن تعقد اتفاقا مع واشنطن"، متابعا بالقول "لو أرادت (إيران) التحدث فأنا جاهز".

وكان الرئيس الأمريكي قد تحدث عن إمكانية إجراء محادثات مع إيران، وذلك خلال لقائه رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي.

وقال ترامب "أنا أعتقد أن إيران لديها الرغبة في الحوار، وإذا رغبوا في الحوار فنحن راغبون أيضا".

وصرح حينها قائلا: "سنرى ما سيحدث، لكنني أعرف حقيقة أن رئيس الوزراء آبي على علاقة وثيقة مع القيادة في إيران.. لا أحد يُريد رؤية أمور فظيعة تحدث".

جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي كان قد أعلن أنه لا يسعى لتغيير النظام في إيران بعد تحركات لتعزيز القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، وأنه من الممكن إبرام اتفاق جديد بشأن برنامج إيران النووي.

وتشهد العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران تصعيدا ملموسا في الأشهر الأخيرة على خلفية فرض واشنطن عقوبات اقتصادية موجعة على الجمهورية الإسلامية، التي تتهمها بالسعي للحصول على أسلحة نووية ودعم الإرهاب، وتصنيف حرسها الثوري إرهابيا، وإرسال مجموعة سفن حربية بقيادة حاملة الطائرات "Abraham Lincoln" رفقة قاذفات من طراز "B-52" إلى منطقة الخليج بسبب "تهديدات إيرانية" للقوات الأمريكية وحلفائها.

من جانبها، وجهت إيران تحذيرات عدة إلى الولايات المتحدة من شن أي هجوم على الجمهورية الإسلامية.

المصدر: وكالات