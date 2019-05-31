الحرس الثوري الإيراني: لو كنا في اليمن لسيطر الحوثيون على الرياض!

أكد نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني، الأميرال علي فدوي، أن بلاده لا تتدخل في اليمن عسكريا إلى جانب الحوثيين، مع أنه لم ينف تقديم طهران مساعدة معينة لهم.

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وخلال لقاء مع القناة الثالثة في التلفزيون الإيراني، قال فدوي: "نحن غير موجودين في اليمن، ولو كنا هناك لسيطر الحوثيون على الرياض".

وأضاف: "السعودية تعلم أنه في حال تمكنت إيران من الوصول إلى الحوثيين لتغير الوضع".

وأشار إلى أن الحوثيين "محاصرون ولا يمكننا الوصول إليهم مثلما تمكنا من الوصول إلى سوريا ومساعدتها. لو كنا قادرين على الوصول إلى الحوثيين لتغيرت ظروف الحرب في اليمن".

وتابع أن الحوثيين "يخضعون لحصار مطبق" من قبل الولايات المتحدة والتحالف العربي (الذي تقوده السعودية في اليمن دعما لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المعترف بها دوليا)، إضافة إلى إسرائيل وبعض الدول الإفريقية، "وبما أنهم محاصرون لا يمكننا العمل معهم بشكل مريح، يدنا هناك ليست مطلقة، هم يديرون أنفسهم بأنفسهم، نحن وفقا لما جاء في القرآن الكريم نقدم لهم المساعدة قدر الإمكان، ونحن نفعل ذلك، لكن القدرات التي يتمتعون بها من صنع أنفسهم".

وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية أخرى، والسعودية وحلفاؤها، إضافة إلى جامعة الدول العربية، إيران بتقديم دعم عسكري مباشر لـ"المتمردين" الحوثيين في الحرب الأهلية الدائرة في اليمن منذ العام 2014، والتي تمكن فيها الحوثيون (أو جماعة "أنصار الله") من بسط سيطرتهم على العاصمة صنعاء وعدد من مناطق البلاد.

فيما يتهم الحوثيون وإيران السعودية وغيرها من دول التحالف العربي بـ"العدوان" على اليمن وشعبه.

المصدر: RT