وسائل إعلام: ترامب وأردوغان يتفقان على إنشاء فريق عمل حول "إس-400"

وافق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على عرض نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، إنشاء فريق عمل مشترك بين البلدين حول موضوع منظومات "إس-400"، حسبما أفادت قناة NTV التلفزيونية التركية.

وأوردت القناة، اليوم الجمعة، بأن ترامب تجاوب مع اقتراح أردوغان إنشاء فريق العمل المذكور لتسوية الخلاف الحاد بين أنقرة وواشنطن حول قرار تركيا شراء منظومات الصواريخ الروسية المضادة للجو.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من البيت الأبيض على هذا الخبر.

المصدر: تاس