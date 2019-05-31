قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، رمضان شريف، إن أي تحرك إسرائيلي ضد إيران سيتم الرد عليه بقصف صاروخي.

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وفي نفس السياق قال القائد السابق للحرس الثوري، اللواء محمد علي جعفري، إن "إسرائيل ستزول خلال السنوات المقبلة"، مؤكدا أن الدعم الإيراني لفلسطين سيزداد في السنوات المقبلة.

وتتزامن هذه التصريحات مع الاحتفال بـ"يوم القدس العالمي"، حيث تشهد المدن الإيرانية خروج مسيرات منددة بما بات يعرف بـ"صفقة القرن" وبالاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

المصدر: RT