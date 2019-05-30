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أنقرة: تحييد 19 مسلحا كرديا ومقتل جنديين تركيين ضمن إطار عملية عسكرية شمالي العراق

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أنقرة: تحييد 19 مسلحا كرديا ومقتل جنديين تركيين ضمن إطار عملية عسكرية شمالي العراق
Reuters Murad Sezer ٌ
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أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الخميس ارتفاع عدد المسلحين الأكراد الذين تم "تحييدهم" ضمن إطار عملية عسكرية أطلقتها أنقرة في شمالي العراق مطلع الأسبوع الجاري، إلى 19 مسلحا.

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وأكدت الوزارة اليوم، عبر حسابها في "تويتر"، تحييد أربعة مسلحين منتمين إلى حزب العمال الكردستاني في إطار عملية "المخلب" التي أطلقتها القوات التركية في منطقة هاكورك شمالي العراق، ليرتفع عدد قتلى العملية إلى 19 مسلحا.

كما أفادت الوكالة بمقتل جنديين تركيين متأثرين بجروح تعرضا لها جراء انفجار قنبلة أثناء العملية.

ونفذ سلاح الجو التركي غارات على منطقة حدودية غربي هاكورك، مستهدفا مواقع ومخابئ ومستودعات أسلحة وذخيرة تابعة لـ"حزب العمال"، حسب الوكالة.

ونشرت الوزارة مقطع فيديو يظهر تدمير مروحية تابعة للجيش التركي موقعا للمسلحين الأكراد فيه رشاش "دوشكا".

وكانت الحكومة العراقية قد احتجت غير مرة على تنفيذ تركيا عمليات عسكرية في أراضيها، دون أخذ موافقتها، ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني الذين وجددوا ملاذا في جبال شمالي العراق.

المصدر: الأناضول + رويترز

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