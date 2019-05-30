اعتبر كبير مستشاري البيت الأبيض، جون بولتون، أن التهديد النابع من قبل إيران لا يزال قائما، محذرا من أن أي اعتداء على المصالح الأمريكية من طرف طهران أو حلفائها سيكون خطأ كبيرا.

وقال بولتون، في تصريح صحفي أدلى به اليوم الخميس في لندن، إن "رد الولايات المتحدة السريع على التهديد الإيراني في الشرق الأوسط وإرسال قوات أمريكية إضافية للمنطقة كبحا جماح إيران.

وشدد بولتون مع ذلك على أن "التهديد الإيراني لم يزل بعد"، مضيفا أن "التهديدات الموجهة ضد الولايات المتحدة وحلفائنا تصرف غير مقبول.

وحذر مستشار البيت الأبيض للأمن القومي إيران قائلا: "أي اعتداء من قبل إيران وأتباعها على المصالح الأمريكية سيكون خطأ كبيرا لا سيما إذا أراد الإيرانيون التفاوض. ويجب إنهاء مثل هذا التصرف".

واتهم بولتون إيران بأنها المسؤولة عن الهجمات على 4 سفن شحن يوم 12 مايو الماضي قرب مياه الإمارات الإقليمية، مفيدا بأن الولايات المتحدة ستعرض "أدلة تثبت وقوف إيران" وراء عمليات التخريب هذه على مجلس الأمن الدولي خلال الأسبوع المقبل.

وفي سياق متصل، جدد بولتون ادعاء الولايات المتحدة أنها لا تتبع أي سياسات هادفة لتغيير النظام في إيران.

وتشهد العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران تصعيدا ملموسا في الأشهر الأخيرة على خلفية فرض واشنطن عقوبات اقتصادية موجعة على الجمهورية الإسلامية وتصنيف حرسها الثوري إرهابيا، وإرسال مجموعة سفن حربية بقيادة حاملة الطائرات "Abraham Lincoln" رفقة قاذفات من طراز "B-52" إلى منطقة الخليج بسبب "تهديدات إيرانية" للقوات الأمريكية وحلفائها، فيما قالت وسائل إعلام إن هذه الإجراءات نفذت بمبادرة من بولتون، الذي يعتبر مؤيدا أبرز في البيت الأبيض لتشديد النهج تجاه لإيران.

المصدر: وكالات