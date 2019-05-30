واشنطن: سنرد بقوة على أي هجوم علينا من قبل إيران وهي فهمت الرسالة

هدد المبعوث الأمريكي الخاص المعني بشؤون إيران، برايان هوك، الجمهورية الإسلامية بأن أي هجوم إيراني على الولايات المتحدة، سيتم الرد عليه عسكريا وبقوة.

وقال هوك، في تصريح صحفي أدلى به خلال زيارته القدس: "لقد وعدنا بأن نرد بقوة إذا هاجمت إيران مصالحنا. سنرد بقوة عسكرية".

وأضاف هوك: "قمنا بإعادة انتشار لقواتنا في المنطقة. نعتقد أن هذا الإجراء حمل تأثيرا رادعا بالنسبة إلى أي حسابات خاطئة للنظام الإيراني".

واعتبر المبعوث الأمريكي أن "الرسالة وصلت إلى إيران"، موضحا: "هجمات كثيرة كانت لدينا مخاوف من احتمال تنفيذها لم تحدث".

وتعليقا على رد محتمل من الولايات المتحدة على الهجوم 4 سفن شحن قرب مياه الإمارات الإقليمية، والذي اتهمت واشنطن طهران بالوقوف وراءه، قال هوك: "لا نزال ننتظر نتائج التحقيق في الحادث".

المصدر: وكالات