 
مباشر
عاجل
ريابكوف: ننطلق من ضرورة احترام القوانين الدولية حول حرية الملاحة فيما يخص الإغلاق المحتمل لمضيق هرمز

ريابكوف: بحثنا مع الإيرانيين التعليق الجزئي للالتزامات بموجب الاتفاق النووي

أخبار العالم

ريابكوف: بحثنا مع الإيرانيين التعليق الجزئي للالتزامات بموجب الاتفاق النووي
RT
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lx0c

ناقشت الخارجية الروسية خلال مشاورات في طهران، مجموعة كاملة من قضايا خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن برنامج إيران النووي، بما في ذلك تعليق طهران جزئيا التزامها بالصفقة النووية.

وقال سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي في اتصال هاتفي مع وكالة "تاس" الروسية، عقب المشاورات مع نظيره الإيراني عباس عراقجي: "لقد مررنا بمجموعة كاملة من القضايا التي تشكل مضمون المشكلات المرتبطة بخطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني، بدءا من عواقب الانسحاب الأمريكي من الخطة وحتى الإعلان الإيراني عن تعليق التزاماتها الطوعية جزئيا".

إقرأ المزيد
عراقجي: ننتظر تعويض واشنطن عن خسائر انسحابها من الصفقة النووية
عراقجي: ننتظر تعويض واشنطن عن خسائر انسحابها من الصفقة النووية

ووفقا لمراسل RT في إيران، فقد دعا عراقجي عقب لقائه ريابكوف، الدول المشاركة في الاتفاق النووي مع إيران إلى تنفيذ التزاماتها في الاتفاق.

وذكر المراسل أن ريابكوف: أكد مواصلة روسيا مساعيها للحفاظ على الاتفاق النووي.

المصدر: RT + وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

رائدا فضاء روسيان يجريان صيانة للمحطة الدولية