ريابكوف: بحثنا مع الإيرانيين التعليق الجزئي للالتزامات بموجب الاتفاق النووي

ناقشت الخارجية الروسية خلال مشاورات في طهران، مجموعة كاملة من قضايا خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن برنامج إيران النووي، بما في ذلك تعليق طهران جزئيا التزامها بالصفقة النووية.

وقال سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي في اتصال هاتفي مع وكالة "تاس" الروسية، عقب المشاورات مع نظيره الإيراني عباس عراقجي: "لقد مررنا بمجموعة كاملة من القضايا التي تشكل مضمون المشكلات المرتبطة بخطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني، بدءا من عواقب الانسحاب الأمريكي من الخطة وحتى الإعلان الإيراني عن تعليق التزاماتها الطوعية جزئيا".

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ووفقا لمراسل RT في إيران، فقد دعا عراقجي عقب لقائه ريابكوف، الدول المشاركة في الاتفاق النووي مع إيران إلى تنفيذ التزاماتها في الاتفاق.

وذكر المراسل أن ريابكوف: أكد مواصلة روسيا مساعيها للحفاظ على الاتفاق النووي.

المصدر: RT + وكالات