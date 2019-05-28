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الرئيس النمساوي يعفي كورتس وحكومته

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الرئيس النمساوي يعفي كورتس وحكومته
Reuters LISI NIESNER
المستشار النمساوي، سيباستيان كورتس
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أعلن الرئيس النمساوي ألكسندر فان در بيلين اليوم الثلاثاء إقالة مستشار البلاد سيباستيان كورتس وحكومته، استجابة لقرار حجب الثقة عنه وحكومته الصادر عن البرلمان.

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وكلف فان در بيلين وزير المالية الحالي هارتفيغ لوغير، مستشارا مؤقتا ليقود الحكومة الفدرالية في هذه المرحلة.

وسيتولى لوغير مهام المستشار حتى اختيار الرئيس النمساوي مرشحا جديدا لهذا المنصب ليشغله حتى الانتخابات البرلمانية المبكرة المزمع إجراؤها في سبتمبر 2019.

وصوت المجلس الوطني النمساوي الاثنين لصالح قرار حجب الثقة عن كورتس وحكومته على خلفية شريط فيديو ظهر فيه نائبه السابق هاينتس كريستيان شتراخيه، وهو يتفاوض قبل انتخابات 2017 مع سيدة ناطقة بالروسية على منحه مشاريع عقارية ضخمة لجهات تقدم له الدعم الإعلامي والمالي له في حملة حزبه.

المصدر: "نوفوستي"

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