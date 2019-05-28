 
مباشر

بكين تشيد بمعارضة مؤسس "هواوي" معاقبة "أبل"

أخبار العالم

بكين تشيد بمعارضة مؤسس
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lwq5

أشادت الخارجية الصينية بموقف رن زهينغفي مؤسس شركة "هواوي" المعارض لأي إجراء مضاد يستهدف شركة "أبل" الأمريكية، والرافض لأي رد فعل صيني محتمل ضد الشركة الأمريكية العملاقة.

وفي وقت سابق، أعلن مؤسس شركة الاتصالات الصينية العملاقة "هواوي"، عن معارضته المطلقة لأي إجراء مضاد لشركة "أبل" الأمريكية، وشدد على رفضه الدعوات لمنع دخولها السوق الصينية.

وأكد أنه يعتبر شركة "أبل" معلما ومرشدا له وأنه لا يمكن أن "يعارض معلمه أبدا".

إقرأ المزيد
"هواوي" تعارض أي إجراء ضد "أبل" في الصين

وقال لو كانغ متحدث الخارجية الصينية في مؤتمر صحفي: "قبل عدة أيام قلت إنه لا يهم إذا كنا نتحدث عن أفراد أو شركات، لأن العالم كبير بالنسبة لكل شخص، بقدر كبر واتساع قلبه".

وأدرجت وزارة التجارة الأمريكية في منتصف مايو الجاري شركة الاتصالات الصينية المذكورة على القائمة السوداء، وقطعت عليها طريق شراء مكونات وتقنيات من الشركات المصنعة الأمريكية. 

كما وضعت السلطات الأمريكية شركة "هواوي" في قائمة الجهات الممنوع على الشركات الأمريكية التعامل معها دون ترخيص خاص، ونتيجة لذلك أوقفت شركة Google للبرمجيات التعاون مع "هواوي" في المجالات التي تتطلب نقل المعدات والبرامج والخدمات الفنية باستثناء تلك المتاحة للجمهور بموجب ترخيص مفتوح.

المصدر: نوفوستي

 

 

 

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

الإجهاض في المغرب.. أرقام صادمة ومطالبات متكررة وتدخل من الملك!