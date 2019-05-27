أعرب رن زهينغفي مؤسس شركة الاتصالات الصينية العملاقة هواوي، عن معارضته لأي إجراء مضاد لشركة "أبل" الأمريكية، وقال إنه لا يوافق على رد بكين المحتمل ضدها وسيكون أول من يعارض حظرها.

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وقال رن زهينغفي لوكالة بلومبرغ ردا على سؤال حول إمكانية منع شركة "أبل" من دخول السوق الصينية كرد على إجراءات الولايات المتحدة ضد شركته: "أولا، لن يحدث هذا. وثانيا، إذا حدث هذا، سوف أكون أول من يعارض... "أبل" هي أستاذتي، وهي تقود. لماذا ينبغي علي كطالب، أن يعارض أستاذه؟".

وفقا له، على الرغم من أن قيود التصدير التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستعيق عمل شركته لمدة عامين، فإن هواوي إما ستزيد من الإمدادات إلى سوق رقائقها الخاصة، أو ستجد بدائل للاحتفاظ بميزتها في إنتاج الهواتف الذكية والمعدات لـشبكة 5G.

وأدرجت وزارة التجارة الأمريكية في منتصف مايو الجاري شركة الاتصالات الصينية العملاقة Huawei على القائمة السوداء، وقطعت عليها طريق شراء مكونات وتقنيات من الشركات المصنعة الأمريكية.

كما وضعت السلطات الأمريكية شركة هواوي في قائمة الشركات الممنوعة من التعامل مع الشركات الأمريكية بدون ترخيص مناسب، ونتيجة ذلك أوقفت شركة Google للبرمجيات التعاون مع هواوي في المجالات التي تتطلب نقل المعدات والبرامج والخدمات الفنية باستثناء تلك المتاحة للجمهور بموجب ترخيص مفتوح.

المصدر: نوفوستي