أفادت قناة "إن إتش كي" التلفزيونية في اليابان، بمقتل الرجل الذي طعن حوالي 20 شخصا، بينهم تلميذات من الصف الأول الابتدائي عند محطة للحافلات في كاواساكي.

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وذكرت الشرطة، أنها تمكنت من اعتقال المهاجم، لكنه جرح نفسه مما تسبب بنزيفه ومصرعه.

وأصيب في الحادث 18 شخصا، بينهم 16 تلميذة، من تلميذات الصف الأول في المدرسة الخاصة Caritas.

ولاحقا توفيت في المستشفى إحدى التلميذات، وكذلك والد تلميذة أخرى، ويقول الأطباء إن حالة 5 من المصابين خطيرة، وهنّ 4 تلميذات وامرأة بالغة.

وأشارت الشرطة إلى أن الهجوم وقع عندما كانت التلميذات في انتظار الباص لينقلهن إلى المدرسة.

ولم تفصح السلطات عن هوية المهاجم، ولا عن الأسباب التي دفعته لهذه الجريمة.

وتضم Caritas، روضة أطفال ومدارس ابتدائية وإعدادية وثانوية للفتيات، وكلية.

المصدر: نوفوستي