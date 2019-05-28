 
مباشر

مقتل تلميذة وإصابة 15 بعملية طعن في اليابان وانتحار المهاجم

أخبار العالم

مقتل تلميذة وإصابة 15 بعملية طعن في اليابان وانتحار المهاجم
Reuters
مكان جريمة الطعن في محطة للحافلات في كاواساكي ، اليابان، 28 مايو 2019
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lwov

أفادت قناة "إن إتش كي" التلفزيونية في اليابان، بمقتل الرجل الذي طعن حوالي 20 شخصا، بينهم تلميذات من الصف الأول الابتدائي عند محطة للحافلات في كاواساكي.

إقرأ المزيد
بالصور.. جريمة بشعة ضحيتها مراهق لبناني في مانشستر
بالصور.. جريمة بشعة ضحيتها مراهق لبناني في مانشستر

وذكرت الشرطة، أنها تمكنت من اعتقال المهاجم، لكنه جرح نفسه مما تسبب بنزيفه ومصرعه.

وأصيب في الحادث 18 شخصا، بينهم 16 تلميذة، من تلميذات الصف الأول في المدرسة الخاصة Caritas.

ولاحقا توفيت في المستشفى إحدى التلميذات، وكذلك والد تلميذة أخرى، ويقول الأطباء إن حالة 5 من المصابين خطيرة، وهنّ 4 تلميذات وامرأة بالغة.

وأشارت الشرطة إلى أن الهجوم وقع عندما كانت التلميذات في انتظار الباص لينقلهن إلى المدرسة.

ولم تفصح السلطات عن هوية المهاجم، ولا عن الأسباب التي دفعته لهذه الجريمة.

وتضم Caritas، روضة أطفال ومدارس ابتدائية وإعدادية وثانوية للفتيات، وكلية.

المصدر: نوفوستي

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

تهتم به أكثر من زوجها.. قصي خولي "يسرق قلب" زوجة سيسك فابريغاس!