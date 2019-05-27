دعا يائير نتنياهو، نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي العرب والمسلمين، إلى البدء بمناطق محددة ألحق خارطة لها إذا عزموا على تحرير الأراضي العربية والإسلامية المحتلة!

وكتب يائير نتنياهو البالغ من العمر 27 عاما على حسابه في "تويتر" بلهجة ساخرة ومتهكمة قائلا: "أعزائي العرب والمسلمين.. أتريدون تحرير الأراضي العربية والإسلامية المحتلة؟ هنا البداية الجيدة!".

Dear Arabs and Muslims. Want to free occupied Arab Islamic lands? Here’s a good start! pic.twitter.com/Ci5R0dOXN7 — Yair Netanyahu 🇮🇱 (@YairNetanyahu) May 25, 2019

المصدر: تويتر