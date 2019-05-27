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مؤتمر صحفي لوزيري خارجية روسيا وكوبا

نجل نتنياهو: يا أعزائي العرب والمسلمين ابدأوا من هنا!

أخبار العالم

نجل نتنياهو: يا أعزائي العرب والمسلمين ابدأوا من هنا!
Reuters
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دعا يائير نتنياهو، نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي العرب والمسلمين، إلى البدء بمناطق محددة ألحق خارطة لها إذا عزموا على تحرير الأراضي العربية والإسلامية المحتلة!

وكتب يائير نتنياهو البالغ من العمر 27 عاما على حسابه في "تويتر" بلهجة ساخرة ومتهكمة قائلا: "أعزائي العرب والمسلمين.. أتريدون تحرير الأراضي العربية والإسلامية المحتلة؟ هنا البداية الجيدة!".

المصدر: تويتر

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