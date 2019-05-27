ترامب: إيران تريد التفاوض

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه إذا أرادت إيران الشروع في المفاوضات مع الولايات المتحدة، سيتخذ من جانبه موقفا إيجابيا تجاه ذلك.

ونقلت شبكة CGTN التلفزيونية الصينية عن ترامب قوله، بعد اللقاء الثنائي مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي: "لا أحد يريد أن تحدث أشياء فظيعة. طهران تريد التفاوض".

Trump says he will talk if Iran wants to talk, adding he believes Tehran "would like to talk"



"Nobody wants to see terrible things happen, especially me," said Trump, following a joint meeting with Shinzo Abe in Japan pic.twitter.com/iKYfqYcB9W — CGTN (@CGTNOfficial) 27 мая 2019 г.

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المصدر: نوفوستي