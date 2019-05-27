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ترامب: إيران تريد التفاوض

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ترامب: إيران تريد التفاوض
Reuters Athit Perawongmetha
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، طوكيو، 26 مايو 2019
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أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه إذا أرادت إيران الشروع في المفاوضات مع الولايات المتحدة، سيتخذ من جانبه موقفا إيجابيا تجاه ذلك.

ونقلت شبكة CGTN التلفزيونية الصينية عن ترامب قوله، بعد اللقاء الثنائي مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي: "لا أحد يريد أن تحدث أشياء فظيعة.  طهران تريد التفاوض".

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المصدر: نوفوستي

 

 

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