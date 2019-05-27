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آبي يعلن عن أجندة مباحثاته مع ترامب

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آبي يعلن عن أجندة مباحثاته مع ترامب
Reuters Eugene Hoshiko
ترامب وآبي في قصر أكاساكا، طوكيو، 27 مايو 2019
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أعلن رئيس وزراء اليابان شينزو آبي اليوم الاثنين، أنه سيبحث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مشكلة كوريا الشمالية والتجارة الثنائية، والاستعداد لقمة مجموعة العشرين.

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وقال آبي: "نعتزم بحث مختلف التحديات التي تواجه المجتمع الدولي، وخاصة كوريا الشمالية، وكذلك المشاكل الاقتصادية الثنائية والتعاون لعقد قمة ناجحة لمجموعة العشرين في أوساكا".

وذكر أنه يؤيد استعراض قوة التحالف بين الولايات المتحدة واليابان أمام العالم في الحقبة الجديدة التي بدأت في 1 مايو، بعد جلوس الإمبراطور الياباني الجديد ناروهيتو على العرش.

المصدر: نوفوستي

 

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