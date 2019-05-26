مقتل طفلين بهجوم "داعشي" على عسكريين في الفلبين

أعلن الجيش الفلبيني أن طفلين قتلا وأصيب عدد من الأشخاص جراء هجوم شنه مسلحو جماعة "أبو سياف" المبايعة لتنظيم "داعش" على مجموعة من الجنود في مقاطعة سولو جنوبي البلاد.

وذكر الجيش أن طفلا في يبلغ 12 عاما ورضيعا (يبلغ عاما واحدا)، وأصيب خمسة جنود ومدنيان، وقضي على ستة مسلحين جراء تبادل لإطلاق الرصاص وقع أمس السبت في قرية تقع قرب مدينة باتيكول.

وأوضح الجيش أن العسكريين وصلوا القرية لبحث مشاريع التنمية مع شيوخ محليين، وهاجمهم أثناء ذلك نحو 30 مسلحا.

ووقع هذا الاشتباك في جزيرة جولو ذات الغالبية المسلمة بعد خمسة أشهر من تفجير المتطرفين كاتدرائية في مركز مقاطعة مدينة جولو، ما أدى لمقتل 23 شخصا وإصابة نحو مئة آخرين، ما دفع حكومة مانيلا إلى نشر قوات إضافية في المنطقة.

المصدر: نيويورك تايمز