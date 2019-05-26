نواب إيرانيون يطالبون خامنئي بإجراءات ضد "إساءة" التلفزيون لأهل السنّة

ناشد النواب السنّة في البرلمان الإيراني في رسالة بعثوها إلى المرشد الإيراني علي خامنئي، اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة ما اعتبروه "إساءة التلفزيون الحكومي لأهل السنّة".

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وجاء تحرك النواب السنة في البرلمان الإيراني على خلفية برنامج بثه التلفزيون الحكومي في 21 مايو الجاري، اعتبروها "إساءات لخلفاء المسلمين أبو بكر، وعمر، وعثمان، ولعائشة زوجة الرسول".

وقال النواب وعددهم 17، إن التلفزيون الحكومي أساء للسنّة، مشيرين إلى مقولة سابقة لخامنئي مفادها أن "من يسيء للسنة أو الشيعة هو جندي عميل للعدو".

وأشارت رسالة النواب إلى أن برنامجا مباشرا بثه التلفزيون الحكومي بمناسبة يوم ميلاد الحسن بن علي، "تضمن إساءات لمعتقدات ومقدسات أهل السنة وتقويض وحدة المسلمين".

واعتبرت الرسالة أن هذه الإساءات تتعارض مع توصيات خامنئي، وأثارت قلق السنة في إيران.

وطالب النواب خامنئي باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد هذه الإساءات، وإعلانها على الرأي العام.

وكان رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني قد دعا في وقت سابق مسؤولي التلفزيون ووسائل الإعلام الأخرى إلى تجنب نشر الخلافات بين المذاهب.

واضطر التلفزيون الإيراني لتقديم الاعتذار لأهل السنة على خلفية الانتقادات التي تعرض لها على ما بثه.

ويبلغ عدد السنة في إيران نحو 15 مليونا من إجمالي السكان البالغ ثمانين مليونا.

المصدر: وكالات