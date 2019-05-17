قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، موجها كلامه لوزير الدولة السعودي عادل الجبير، "أنت لا تزال مخدوعا بعد 1500 يوم"، في إشارة إلى العمليات العسكرية في اليمن.

وتساءل موسوي في تغريدة على صفحته على "تويتر"، اليوم الجمعة، قائلا: "أليس كافيا؟ حان الوقت لك لإيقاف جرائمك ضد الشعب اليمني، لا يمكنك إخفاء ضعفك وراء هذه المطالبات".

ويأتي هذا ردا على تصريح الجبير، الذي اتهم فيه "أنصار الله" الحوثيين بتنفيذ "أجندة إيرانية" في المنطقة.

٢- الحوثي جزء لا يتجزأ من قوات #الحرس_الثوري_الإيراني ويأتمرون بأوامره، وأكد ذلك استهدافه منشآت في المملكة. — Adel Aljubeir عادل الجبير (@AdelAljubeir) 16 мая 2019 г.

وقال الجبير في تغريدة على "تويتر"، أمس الخميس إن "الحوثيين جزء لا يتجزأ من قوات الحرس الثوري الإيراني ويأتمرون بأوامره، وأكد ذلك استهدافه منشآت في المملكة".

2- The Houthis are an indivisible part of #Iran’s Revolutionary Guard Corps (#IRGC) and subject to the IRGC’s orders. This is confirmed by the #Houthis targeting facilities in the Kingdom — Adel Aljubeir عادل الجبير (@AdelAljubeir) 16 мая 2019 г.

وأضاف أن "الحوثي يؤكد يوما بعد يوم أنه ينفذ الأجندة الإيرانية ويبيع مقدرات الشعب اليمني، وقراراته لصالح إيران".

المصدر: RT