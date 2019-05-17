 
مباشر

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية للجبير: أنت لا تزال مخدوعا بعد 1500 يوم!

أخبار العالم العربي

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية للجبير: أنت لا تزال مخدوعا بعد 1500 يوم!
twitter.com/SAMOUSAVI9
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lv08

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، موجها كلامه لوزير الدولة السعودي عادل الجبير، "أنت لا تزال مخدوعا بعد 1500 يوم"، في إشارة إلى العمليات العسكرية في اليمن.

وتساءل موسوي في تغريدة على صفحته على "تويتر"، اليوم الجمعة، قائلا: "أليس كافيا؟ حان الوقت لك لإيقاف جرائمك ضد الشعب اليمني، لا يمكنك إخفاء ضعفك وراء هذه المطالبات".

ويأتي هذا ردا على تصريح الجبير، الذي اتهم فيه "أنصار الله" الحوثيين بتنفيذ "أجندة إيرانية" في المنطقة.

وقال الجبير في تغريدة على "تويتر"، أمس الخميس إن "الحوثيين جزء لا يتجزأ من قوات الحرس الثوري الإيراني ويأتمرون بأوامره، وأكد ذلك استهدافه منشآت في المملكة".

وأضاف أن "الحوثي يؤكد يوما بعد يوم أنه ينفذ الأجندة الإيرانية ويبيع مقدرات الشعب اليمني، وقراراته لصالح إيران".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

أرنب وجرو وكرة.. تماثيل لفنان أمريكي تعدى سعر أحدها 91 مليون دولار!