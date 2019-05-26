ترامب وآبي يلعبان الغولف

ليس فقط المحادثات الرسمية والبروتوكولات التي ستجمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، خاصة وأن الرجلين من عشاق لعبة الغولف.

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ففي ثاني يوم من زيارته إلى اليابان توجه ترامب ومضيفه آبي إلى ملعب الغولف في منطقة شيبا (60 كيلومترا جنوب شرقي طوكيو).

Going to play golf right now with @AbeShinzo. Japan loves the game. Tremendous fans of @JackNicklaus, @TigerWoods, and @PhilMickelson — I said what about @GaryPlayer, they said we love Gary too! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 мая 2019 г.

ووصل الرئيس الأمريكي مع عقيلته ميلانيا ترامب إلى طوكيو أمس السبت في زيارة رسمية ستستمر 4 أيام، سيبحث خلالها ملفات اقتصادية والوضع في شبه الجزيرة الكورية، ويلتقي الإمبراطور الياباني الجديد ناروهيتو، حيث ستقام مأدبة عشاء في القصر الإمبراطوري على شرف الضيف الأمريكي.

المصدر: وكالات