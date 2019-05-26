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ترامب وآبي يلعبان الغولف

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ترامب وآبي يلعبان الغولف
Reuters Jonathan Ernst
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء شينزو آبي في ملعب غولف
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ليس فقط المحادثات الرسمية والبروتوكولات التي ستجمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، خاصة وأن الرجلين من عشاق لعبة الغولف.

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ففي ثاني يوم من زيارته إلى اليابان توجه ترامب ومضيفه آبي إلى ملعب الغولف في منطقة شيبا (60 كيلومترا جنوب شرقي طوكيو).

ووصل الرئيس الأمريكي مع عقيلته ميلانيا ترامب إلى طوكيو أمس السبت في زيارة رسمية ستستمر 4 أيام، سيبحث خلالها ملفات اقتصادية والوضع في شبه الجزيرة الكورية، ويلتقي الإمبراطور الياباني الجديد ناروهيتو، حيث ستقام مأدبة عشاء في القصر الإمبراطوري على شرف الضيف الأمريكي.

المصدر: وكالات

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