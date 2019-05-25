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إيران.. اعتقال 30 شخصا لممارسة اليوغا

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إيران.. اعتقال 30 شخصا لممارسة اليوغا
Reuters
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أعلن مسؤول إيراني عن اعتقال سلطات البلاد نحو 30 شخصا، بمن فيهم نساء، لممارستهم اليوغا في قاعة خاصة شمال الجمهورية.

وأكد نائب رئيس المحكمة في مدينة غورغان، مسعود سليماني، في حديث إلى وكالة "تسنيم"، أن مدرب اليوغا الذي اعتقل أيضا، نشر إعلانا على حسابه في تطبيق "إنستغرام" عن تقديمه دروسا، على الرغم من عدم امتلاكه ترخيصا بممارسة هذا النشاط، ما دفع أجهزة الأمن إلى مراقبة القاعة التي نظمت الدروس ثم تنفيذ عملية مداهمة.

وقال المسؤول إن الشرطة اعتقلت جميع الحاضرين في القاعة لأنهم "كانوا يرتدون لباسا غير محتشم ويتصرفون بطريقة غير لائقة"، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.

وانتقد سليماني نقص المراقبة على مواقع التواصل الاجتماعي، محذرا من خطورة الجرائم المرتكبة في الفضاء الإلكتروني.

 وتمنع السلطات الإيرانية الاختلاط بين الرجال والنساء في الأنشطة الرياضية، بالإضافة إلى حظر تدريب اليوغا على المستوى الاحترافي.

المصدر: تسنيم

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