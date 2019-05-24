قتل سبعة أشخاص على الأقل، إثر حريق اندلع اليوم الجمعة، في مركز للتسوق في مدينة سورات، غرب الهند.

وقال سودهير جادفي، مسؤول في خدمة الإطفاء، إن ما يصل إلى 25 شخصا محاصرون في المبنى، فيما ذكرت قنوات تلفزيونية أن بعض الأشخاص قفزوا من المبنى هربا من النيران.

وأضاف جادفي لـ"رويترز" إن فرق الإطفاء موجودة في الموقع وتعمل على إنقاذ المحاصرين.

Incendio en un centro comercial en Surat, la India, deja al menos quince muertos: operación de rescate en curso - ANI pic.twitter.com/orfRG6cICF — 6W (@6W_es) 24 мая 2019 г.

وأعرب رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، على "تويتر" عن تعاطفه مع الأسر المكلومة. وقال: "يعتصرني الألم بسبب مأساة الحريق في سورات".

وتابع قائلا "نتمنى الشفاء العاجل للمصابين"، مضيفا أنه أمر السلطات بتقديم المساعدة.

المصدر: رويترز