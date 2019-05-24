آبي يزور طهران دون علمها

نفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، صحة أنباء تحدثت عن أن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي يزمع زيارة إيران في يونيو المقبل.

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وقال موسوي إن وزير الخارجية محمد جواد ظريف سلم آبي دعوة من الرئيس روحاني لزيارة إيران، لكن رد آبي كان بأنه سيلبي الزيارة في الوقت المناسب دون تحديد أي موعد لها.

كما نفت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الجمعة علمها بأي زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، وذلك بعد أنباء أوردتها وكالة "رويترز" عن تفكير آبي بالقيام بأول زيارة له إلى إيران الشهر القادم.

وقالت الخارجية الإيرانية: "تربط إيران واليابان علاقات وثيقة وتاريخية وعلاقات صداقة، وهناك مناقشات متواصلة بين المسؤولين الإيرانيين واليابانيين في الشؤون الدولية في الأمم المتحدة ومجلس الأمن".

وذكرت "رويترز" أن آبي سيتشاور مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يزور اليابان الأسبوع المقبل بشأن زيارته إلى طهران، قبل أن يقرر القيام بها ويحدد موعدها.

وزار وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قبل أسبوع العاصمة اليابانية طوكيو، والتقى المسؤولين اليابانيين، وبحث معهم آخر المستجدات بشأن فرض الولايات المتحدة عقوباتها على إيران.

المصدر: RT

