فشلت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في تمالك مشاعرها، فتهدج صوتها ودمعت عيناها وهي تنطق بآخر الكلمات بعد إعلانها موعد استقالتها من زعامة حزبها ورئاسة الوزراء.

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وقالت تيريزا ماي إنها تريد إفساح المجال أمام زعيم جديد للخروج من "الباب المسدود" أمام إتمام خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وعبرت رئيسة الوزراء البريطانية عن أسفها الشديد لأنها خيبت الآمال المعقودة عليها، ولم تتمكن من إنهاء عملية خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي.

وفي ختام خطابها، عبّرت ماي عن امتنانها الكبير لشعبها على الفرصة التي أتيحت لها لخدمة بلادها التي تحبها، قبل أن تفيض بها المشاعر وتطفح عيناها بالدمع وتنصرف.

المصدر: RT