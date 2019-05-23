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بومبيو: الصين تشكل خطرا حقيقيا على أمننا

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بومبيو: الصين تشكل خطرا حقيقيا على أمننا
Reuters POOL
مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي- أرشيف
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قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الخميس، إن الصين تشكل خطرا حقيقيا على الأمن القومي الأمريكي.

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وأبدى بومبيو اعتقاده، خلال تصريح لشبكة CNBC، بأن مزيدا من الشركات الأمريكية، ستقطع علاقاتها مع "هواوي تكنولوجيز".

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، علقت مؤقتا، الحظر الذي فرضته على "هواوي"، لثلاثة أشهر، وذلك بعدما اتهمتها بالتجسس لصالح الحكومة الصينية، وأدرجتها في قائمتها السوداء الأسبوع الماضي.

من جهته، قال مؤسس "هواوي" رين تشينغفي أمس الأربعاء: "ما يجري حاليا خارج عن السيطرة، كونه مدفوعا تماما بدوافع السياسة الأمريكية"، مضيفا أن "هواوي كانت تعلم أنها ستصل إلى مفترق طرق مع الحكومة الأمريكية، وقد خططت سابقا لتكون جاهزة للتعامل مع الأحداث".

في سياق آخر، قال وزير الخارجية الأمريكي، إنه "يصدق تقريرا نشرته صحيفة "نيويورك تايمز"، يدعي بأن الصين، تستخدم أدوات مراقبة "عالية التقنية"، لقمع الأقليات بمن فيها المسلمون الإيغور".

المصدر: رويترز+ وكالات

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