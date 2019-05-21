مؤسس "هواوي" يحذر الولايات المتحدة: النزاع لا مفر منه ولا تستهينوا بقدراتنا

حذر مؤسس "هواوي"، رين تشينغفي، من مغبة الخطوات التي اتخذتها الولايات المتحدة ضد شركته، معتبرا أن واشنطن "تستهين" بقدرات الشركة والنزاع بين الطرفين "لا مفر منه".

وهوّن رين، في حديث مع وسائل إعلام صينية، صباح الثلاثاء، من تأثير الإجراءات الأمريكية بحق شركته، وقال إنه ليس هناك أحد يستطيع اللحاق في المستقبل القريب بتقنيات "5G" التي تمتلكها.

وقال تشينغفي، بحسب ما نقلته وسائل الإعلام الصينية: "تصرفات الحكومة الأمريكية الحالية تستهين بقدراتنا".

وأضاف مؤسس "هواوي" أن شركته اتخذت بالفعل استعدادات كاملة مقدما قبل بدء تطبيق القيود التي أعلنها، الأسبوع الماضي، الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مع فرض حالة الطوارئ بسبب القضية، وبين أن "الترخيص الأمريكي لمدة 90 يوما لا يؤثر كثيرا علينا، ونحن على استعداد".

وتابع مؤسس الشركة: "الممارسة الحالية للسياسة الأمريكية تستهين بقدراتنا. هواوي 5G لن تتضرر على الإطلاق. الآخرون لن يستطيعوا الوصول إلى هواوي في مجال تقنيات 5G خلال سنتين أو 3 سنوات مقبلة".

وأردف رجل الأعمال الصيني قائلا: "ضحينا بأنفسنا وعائلاتنا من أجل هذه الصفقة، من أجل الوقوف على قمة العالم. ولتحقيق هذه الصفقة سيكون هناك، عاجلا أم آجلا، نزاع مع الولايات المتحدة".

وأدرجت الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، "هواوي"، على قائمة الشركات التي لا تستطيع الجهات الأمريكية التجارة معها، إلا بعد الحصول على تراخيص.

وأصبحت تلك الخطوة بداية تصعيد في الجهود الأمريكية لسد الطريق أمام الشركة الصينية، التي تواجه ردود فعل عنيفة من دول غربية، على رأسها الولايات المتحدة، بشأن مخاطر محتملة يفرضها استخدام منتجات "هواوي" في شبكات الجيل المقبل من الاتصالات للهواتف المحمولة "5G".

وقد تركزت الأضواء على العواقب المحتملة لقرار الولايات المتحدة وضع "هواوي" على "القائمة السوداء"، عقب منع "غوغل" للشركة الصينية العملاقة من بعض التحديثات لنظام "أندرويد"، الذي تعمل به أجهزة "هواوي".

وأصدرت وزارة التجارة الأمريكية، في وقت متأخر من الاثنين، رخصة مؤقتة تسمح لبعض الشركات بالاستمرار في استخدام شبكات "هواوي" وأجهزتها الموجودة بالفعل.

وقالت الولايات المتحدة، على لسان وزير التجارة، ويلبر روس، إنها سوف تصدر رخصة مدتها 90 يوما "تسمح بمواصلة العمليات بالنسبة لمستخدمي هواوي الحاليين، وشبكات الإنترنت (برودباند) الموجودة في الأرياف".

المصدر: وكالات