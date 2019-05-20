 
مباشر

تحرك أمريكي غير مسبوق ضد "هواوي"!

العالم الرقمي

تحرك أمريكي غير مسبوق ضد
Reuters : Kim Kyung-Hoon
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lvez

انضمت مجموعة من الشركات الأمريكية العملاقة إلى "غوغل"، في تنفيذ قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الذي صنف شركة "هواوي" خطرا على الأمن القومي الأمريكي.

وضمت هذه المجموعة الجديدة كل من الشركات الأمريكية المصنعة للرقائق الالكترونية: "Qualcomm" ،"Intel" ،"Xilinx" ،"Broadcom"،  حيث أوقفت مؤخرا تعاونها التقني والتجاري بشكل كامل مع "هواوي"، حسبما ورد في صحيفة "بلومبيرغ".

إقرأ المزيد
"مايكروسوفت" تجنب ملايين الحواسب خطر الاختراق

وأمرت الشركات الأربع موظفيها عدم إرسال أي شحنات جديدة من الرقائق إلى الصين، حتى إشعار آخر، والقرار صدر عقب بدء "غوغل" بتطبيق قرار الرئيس ترامب.

وبناء على ما سبق، يتوقع أن تخسر "هواوي" إمكانية الولوج إلى التحديثات الجديدة لنظام التشغيل، "أندرويد"، وكذلك ستحرم هواتفها الذكية القادمة من معظم تطبيقات وخدمات "غوغل".

اتهمت واشنطن الشركة الصينية العملاقة بالتجسس لصالح حكومة بلادها، فردت"هواوي" بدورها مؤكدة أن الخطاب الأمريكي ضدها، هو مثال صارخ للمنافسة غير العادلة في الأسواق العالمية.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

ماذا تعرف عن حرب الطائرات الإيرانية- السعودية؟