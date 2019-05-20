تحرك أمريكي غير مسبوق ضد "هواوي"!

انضمت مجموعة من الشركات الأمريكية العملاقة إلى "غوغل"، في تنفيذ قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الذي صنف شركة "هواوي" خطرا على الأمن القومي الأمريكي.

وضمت هذه المجموعة الجديدة كل من الشركات الأمريكية المصنعة للرقائق الالكترونية: "Qualcomm" ،"Intel" ،"Xilinx" ،"Broadcom"، حيث أوقفت مؤخرا تعاونها التقني والتجاري بشكل كامل مع "هواوي"، حسبما ورد في صحيفة "بلومبيرغ".

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وأمرت الشركات الأربع موظفيها عدم إرسال أي شحنات جديدة من الرقائق إلى الصين، حتى إشعار آخر، والقرار صدر عقب بدء "غوغل" بتطبيق قرار الرئيس ترامب.

وبناء على ما سبق، يتوقع أن تخسر "هواوي" إمكانية الولوج إلى التحديثات الجديدة لنظام التشغيل، "أندرويد"، وكذلك ستحرم هواتفها الذكية القادمة من معظم تطبيقات وخدمات "غوغل".

اتهمت واشنطن الشركة الصينية العملاقة بالتجسس لصالح حكومة بلادها، فردت"هواوي" بدورها مؤكدة أن الخطاب الأمريكي ضدها، هو مثال صارخ للمنافسة غير العادلة في الأسواق العالمية.

المصدر: RT