مسلح يقتل خطيبته السابقة و3 آخرين في البرازيل

أفادت صحيفة "Correio Brazilense" بمقتل 3 أشخاص، جراء هجوم شنه رجل مسلح على كنيسة في مقاطعة باراكاتو في البرازيل.

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وأضافت الصحيفة أن المهاجم قتل قبل توجهه إلى الكنيسة خطيبته السابقة في منزلها.

ونقلت عن ممثل في الشرطة المحلية أن قوات الأمن كانت تقوم بدورية بالمنطقة التي تقع فيها الكنيسة، لذلك تمكنت من الوصول إلى مكان الحادث بشكل سريع.

وتابعت الصحيفة: "أن المهاجم يدعي رودسون أراغون غيمارايش ويبلغ من العمر 39 عاما، وهو عسكري سابق في القوات الجوية البرازيلية. واستطاعت الشرطة العسكرية إصابته بالرصاص، وبعد ذلك تم نقله إلى المستشفى. وأدت أعمال المهاجم إلى مقتل 4 أشخاص إجماليا".

من جانبه قال ممثل الشرطة، فلافيو سانتياغو، إن نحو 20 شخصا كانوا داخل الكنيسة لحظة الهجوم، مضيفا أن المهاجم ظلت لديه 6 طلقات أخرى، ولولا وصول الشرطة بهذه السرعة إلى مكان الحادث لكانت النتيجة أسوأ بكثير.

المصدر: نوفوستي