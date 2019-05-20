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مقتل 11 شخصا في حانة بشمال البرازيل

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مقتل 11 شخصا في حانة بشمال البرازيل
Reuters
مقتل 11 في حانة بشمال البرازيل
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قالت وسائل إعلام محلية إن مجموعة مسلحة اقتحمت حانة في مدينة بيليم بشمال البرازيل، أمس الأحد، وأطلقت النار على روادها لتقتل 11 شخصا وتجرح شخصا واحدا.

وأشار موقع "جي.1" الإخباري إلى أن هذه المجموعة كانت تستقل سيارات ودراجة نارية، فيما لم تتوافر بعد أي معلومات بشأن الدافع المحتمل للجريمة، ولم يتم اعتقال أحد.

والقتلى هم 6 نساء و5 رجال لم تعلن الشرطة عن هوياتهم.

ووقعت الجريمة في حي جواما، وهو أحد أكثر الأحياء عنفا في منطقة بيليم التي أرسلت السلطات إليها قوات اتحادية في مارس لتعزيز الأمن.

وقُتل 756 شخصا في جرائم عنف بولاية بارا البرازيلية خلال الربع الأول من العام الجاري.

المصدر: رويترز

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