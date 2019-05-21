الكونغرس الأمريكي: ليست لدينا نية لإعلان الحرب ضد إيران

أكد الكونغرس الأمريكي، يوم الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أوضح أنه لا يريد الحرب مع إيران لكنه لم يستبعد الخيار العسكري.

وقال عضو بالكونغرس إنهم استمعوا إلى إحاطة من وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، حول التهديدات الإيرانية، وأن الأخير قال إنه لا توجه لشن حرب ضد إيران، لكنه أكد أن الولايات المتحدة سترد على أي تهديد إيراني.

وبين عضو الكونغرس أن واشنطن سترد على أي إجراء عدائي من جانب إيران، مطالبا طهران بتغيير سلوكها.

من جهته، صرح النائب، مايك مكول، الجمهوري البارز في لجنة الشؤون الخارجية، بأنه لا توجد نية لخوض حرب في المنطقة.

وأضاف في تصريح للصحفيين أن هذه عملية "ردع لوقف تصعيد إيران وعدوانها".

وفي وقت سابق، اليوم الثلاثاء، صرح وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، بأنه لم يتم التوصل بعد إلى استنتاج نهائي يمكن التحدث عنه علنا، مضيفا: "لكن علما بكل النزاعات الإقليمية، التي شهدناها على مدار السنوات الـ 10 الماضية، وكذلك شكل هذه الهجمات، يبدو أنه من الممكن بما فيه الكفاية أن إيران تقف وراء ذلك".

المصدر: وكالات