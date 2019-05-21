أعلنت واشنطن عن تأجيل بدء تطبيق الحظر على تصدير التكنولوجيا الأمريكية إلى شركة "هواوي" الصينية العملاقة لمدة 3 أشهر.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية في بيان لها أمس الاثنين إن: "التأجيل لا يحتاج إلى تعديل الحظر الذي فرضه الرئيس دونالد ترامب بالاستناد إلى الخطر الذي تشكله الشركة على الأمن القومي، وهو إجراء له تداعيات كبيرة على شركات التكنولوجيا الصينية والأمريكية على حد سواء".

وأضاف البيان، أن السلطات تتوقف عن تطبيق الحظر لمدة 90 يوما لإعطاء "هواوي" وشركائها الوقت "للمحافظة على الشبكات والمعدات الموجودة والعاملة حاليا ودعمها، بما في ذلك بالتحديثات على الأنظمة الخاضعة للعقود والاتفاقات القانونية الملزمة الموقعة قبل 16 مايو 2019 ضمنا".

من جهتها، أكدت "هواوي" على مساهمتها في نشر أندرويد على مستوى العالم، حيث أن مبيعات الهواتف الحاملة لنظام أندرويد التي تنتجها الشركة تنمو بأرقام مضاعفة، فيما تتقلص مبيعات الشركات الأخرى أو تحافظ على ركودها.

وطمأنت "هواوي" مستخدمي هواتفها الحاليين وعلامتها التجارية الفرعية "Honor"، بأن منتجاتها ستستمر في تلقي تحديثات الأمان وخدمات ما بعد البيع، وهذا الوعد يشمل أيضا الهواتف التي جرى شحنها فضلا عن الأجهزة الموجودة حاليا في المستودعات في جميع أنحاء العالم، من دون أن تقدم الشركة أية وعود إضافية تتخطى ذلك.

وفي أوج حرب تجارية بين بكين وواشنطن، منع ترامب هذا الأسبوع الشركات الأمريكية من أي تجارة في قطاع الاتصالات مع شركات أجنبية تعتبر خطيرة على الأمن القومي، في إجراء يستهدف خصوصا "هواوي" الصينية.

المصدر: أ ف ب