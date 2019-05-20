علقت شركة غوغل بعض المعاملات مع شركة "هواوي" الصينية، ما سيحرم الأخيرة من خدمات تحديث أدواتها، وذلك بعد أن وضعتها الحكومة الأمريكية على قائمتها السوداء.

وقالت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر مطلع إن هذا القرار سيحرم شركة "هواوي" من بعض المعاملات، الخاصة بالبرامج والخدمات الفنية، باستثناء تلك المتاحة بشكل علني من خلال ترخيص مفتوح المصدر.

وتابع المتحدث أنه "بالنسبة لمستخدمي خدماتنا، سيظل غوغل بلاي والحماية الأمنية، التي يوفرها غوغل بلاي بروتكت، يعملان على أجهزة هواوي الحالية".

وأضافت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الخميس الماضي، "هواوي تكنولوجيز" إلى قائمة الشركات المحظور التعامل معها، وفرضت قيودا على الفور تجعل من الصعب جدا بالنسبة للشركة القيام بأعمال تجارية مع نظيراتها الأمريكية.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية يوم الجمعة إنها تدرس تقليص العقوبات على شركة "هواوي"، "لمنع تعطيل عمليات الشبكة الحالية ومعداتها".

ولم يتضح بعد ما إذا كانت إمكانية وصول هواوي إلى برامج الهاتف المحمول قد تأثرت أم لا، كما لم يتسن الوصول إلى "هواوي" على الفور للحصول على تعليق، كما لم يصدر تعليق حتى الآن من ممثلي وزارة التجارة الأمريكية.

وستستمر هواوي في الوصول إلى نسخة نظام تشغيل أندرويد المتاحة مجانا وذلك من خلال ترخيص مفتوح المصدر لأي شخص يرغب في استخدامها. وتقول غوغل إنه يوجد قرابة 2.5 مليار مستخدم لأجهزة أندرويد في أنحاء العالم.

المصدر: رويترز