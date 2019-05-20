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الصين تدعو أمريكا إلى وقف الاستفزاز في بحر الصين الجنوبي

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الصين تدعو أمريكا إلى وقف الاستفزاز في بحر الصين الجنوبي
Reuters
بحر الصين الجنوبي
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دعت الصين الولايات المتحدة الأمريكية إلى الكف عن الأفعال الاستفزازية في بحر الصين الجنوبي.

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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لو كانغ، في بيان له اليوم الاثنين إننا: "ندعو الولايات المتحدة بإلحاح إلى وقف مثل هذه الأفعال الاستفزازية".

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الأمريكي أن إحدى سفنه أبحرت قرب جزيرة "سكاربورو شول" ببحر الصين الجنوبي، المتنازع عليها والتي تسيطر الصين عليها، وسط توتر العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم.

وتعد بعض الجزر والممرات في بحر الصين الجنوبي ضمن عدد متزايد من نقاط التوتر في العلاقات بين الولايات المتحدة والصين، والتي تشمل أيضا الحرب التجارية، والعقوبات الأمريكية، وتايوان.

المصدر: رويترز

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