مدمرة أمريكية تبحر قرب جزيرة في بحر الصين متنازع عليها

قال الجيش الأمريكي إن إحدى سفنه أبحرت قرب جزيرة "سكاربورو شول" ببحر الصين الجنوبي، المتنازع عليها والتي تسيطر الصين عليها، وسط توتر العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم.

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وأشار متحدث باسم الجيش الأمريكي، أمس الأحد، إلى أن المدمرة "بريبل" هي التي نفذت عملية الإبحار.

وأوضح، كلاي دوس، المتحدث باسم الأسطول السابع الأمريكي بأن: " السفينة بريبل أبحرت على بعد 12 ميلا بحريا من جزيرة سكاربورو من أجل الطعن في المطالب البحرية غير الشرعية والحفاظ على حرية الوصول إلى هذا الممر المائي، وفقا لما يحدده القانون الدولي".

ويعد بحر الصين الجنوبي ضمن عدد متزايد من نقاط التوتر في العلاقات بين الولايات المتحدة والصين، والتي تشمل أيضا الحرب التجارية، والعقوبات الأمريكية، وتايوان.

المصدر: رويترز