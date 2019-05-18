أعلن مسؤول بحري إيراني رفيع المستوى أن بلاده تبنت تكتيكا جديدا واتجاهات جديدة لتصدير نفطها، وذلك ردا على استئناف العقوبات الأمريكية ضدها.

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وقال مساعد رئيس مؤسسة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية، هادي حق شناس، في حديثه لوكالة "ILNA" الإيرانية، اليوم السبت: "إن تكتيك وزارة النفط فيما يخص تصدير النفط والمنتجات البترولية تغيرت، ومن الممكن أن اتجاهات حركة سفننا الحاملة للنفط من موانئنا قد تغيرت أيضا".

وأضاف: "طبعا لا يمكن إنكار أن تصدير النفط ومنتجاته انخفض مقارنة مع ما كان عليه سابقا، لكن إطلاق سفن الشحن التي تحمل النفط من موانئنا لم يتوقف حقا".

ولم يقدم حق شيناس أي تفاصيل أخرى حول التكتيكات والاتجاهات الجديدة.

وانخفض تصدير النفط الخام الإيراني في مايو الجاري بسبب العقوبات الأمريكية إلى 500 ألف برميل يوميا، وأقل من ذلك.

المصدر: رويترز