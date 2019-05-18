بدأت شركة "إكسون موبيل" الأمريكية إجلاء موظفيها من حقل "القرنة" النفطي في البصرة جنوبي العراق إلى دبي.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر عراقية أن الإنتاج في حقل "القرنة -1" لم يتأثر من إجلاء "إكسون موبيل" لموظفيها.

وبدأ إجلاء الموظفين على دفعات في وقت متأخر من يوم الجمعة واستمر في وقت مبكر من اليوم السبت.

وتوجه بعض الموظفين إلى مقر الشركة بدبي في الإمارات العربية المتحدة، بينما توجه البعض الآخر إلى مقر شركة نفطية أجنبية في مدينة البصرة العراقية.

وذكرت تقارير إعلامية بداية الأسبوع الجاري أن شركة "إكسون مويبل" قد أجلت موظفيها، إلا أن وزارة النفط العراقية نفت ألأربعاء الماضي، صحة هذه الأنباء، وأكدت أن موظفي الشركة "يعملون جنبا إلى جنب زملائهم من العراقيين والأجانب في ائتلاف الشركات المقاولة المطورة لحقل غرب القرنة وفق البرنامج المخطط له".

المصدر: رويترز