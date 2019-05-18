السلطات الأمريكية قد تقلص بعض القيود المفروضة على "هواوي" رأفة بالمستخدمين

أعلنت المتحدثة باسم وزارة التجارة الأمريكية أن الوزارة قد تقلص القيود المفروضة على "هواوي" الصينية بعد أن أدت هذه القيود إلى أن يصبح من شبه المستحيل لها شراء سلع مصنعة في أمريكا.

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وأضافت المتحدثة اليوم السبت أن الوزارة قد تصدر قريبا ترخيصا عاما مؤقتا لإعطاء الشركات الأمريكية والناس الذين لديهم أجهزة من "هواوي" فرصة للحفاظ على مصداقية شبكات اتصالاتهم وأجهزتهم.

وقالت المتحدثة إن الترخيص العام المحتمل لن يسري على المعاملات الجديدة وسيستمر 90 يوما.

وكانت وزارة التجارة قد أضافت "هواوي" يوم الخميس الماضي إلى قائمة الشركات الأجنبية التي يحظر عليها القيام بصفقات مع الشركات الأمريكية دون ترخيص.

وتحدد القائمة أسماء شركات يعتقد أنها متورطة في أنشطة تتعارض مع مصالح الأمن القومي أو السياسة الخارجية للولايات المتحدة.

وقد يكون من بين المستفيدين المحتملين للترخيص المؤقت شركات خدمات الإنترنت والهواتف المحمولة في المناطق التي بها عدد قليل من السكان مثل وايومنج وشرق اوريجون والتي قامت بشراء معدات للشبكات من "هواوي" في السنوات الأخيرة.

المصدر: رويترز