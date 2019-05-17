أكد الجيش الإسرائيلي أن حريقا كبيرا اندلع، مساء يوم الجمعة، في إحدى قواعده العسكرية الواقعة في تل أبيب.

وأوضح الجيش على لسان متحدث باسمه أن الحادث وقع في قاعدة "تل هشومير"، مشيرا إلى أن الحريق نشب في مستودع طبي تابع لها.

بدورها، تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن أضرار مادية كبيرة جراء الحريق، مشيرة إلى سماع أصوات انفجارات في الموقع، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وأكدت القناة العبرية الـ 13 أن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق.

בסיס צהל תל השומר, הערב. ללא נפגעים. pic.twitter.com/QVKZhidRC7 — Or Heller אור הלר (@OrHeller) 17 мая 2019 г.

השריפה בבסיס תל השומר: לאחר בדיקה נמצא כי במבנה היו מיכלים שונים שהתפוצצו. הצוותים השתלטו על האש והצליחו למנוע את התפשטותה למחסנים סמוכים בעלי גגות אסבסט, שהכילו תרופות שפג תוקפן @OrHellerpic.twitter.com/w0JXGahY6h — החדשות 13 (@newsisrael13) 17 мая 2019 г.

שריפה גדולה עם פיצוצים, כניראה של תחמושת, בבסיס תל השומר.

המשטרה וכיבוי אש פועלים במקום pic.twitter.com/VHak1d6PaL — יואב זיתון (@yoavzitun) 17 мая 2019 г.

משהו נשרף באזור תל השומר pic.twitter.com/yTtkJx2DRf — Sigal 🇮🇱 סיגל (@Sigal_bz) 17 мая 2019 г.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية