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حريق كبير في قاعدة للجيش الإسرائيلي بتل أبيب (فيديو)

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حريق كبير في قاعدة للجيش الإسرائيلي بتل أبيب (فيديو)
twitter/ @Sigal_bz
حريق في قاعدة "تل هشومير" للجيش الإسرائيلي في تل أبيب
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أكد الجيش الإسرائيلي أن حريقا كبيرا اندلع، مساء يوم الجمعة، في إحدى قواعده العسكرية الواقعة في تل أبيب.

وأوضح الجيش على لسان متحدث باسمه أن الحادث وقع في قاعدة "تل هشومير"، مشيرا إلى أن الحريق نشب في مستودع طبي تابع لها.

بدورها، تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن أضرار مادية كبيرة جراء الحريق، مشيرة إلى سماع أصوات انفجارات في الموقع، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وأكدت القناة العبرية الـ 13 أن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية

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