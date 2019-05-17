"صراع" تصريحات في مجلس الأمن القومي الإيراني بسبب "وجهة نظر شخصية"

قال المتحدث باسم المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، كيوان خسروي، إن دعوة رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان لعقد مفاوضات أمريكية إيرانية في قطر أو العراق، "وجهة نظر شخصية".

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وأكد كيوان خسروي، يوم الجمعة، أن مجلس الأمن القومي هو الجهة الوحيدة المخولة بإبداء الرأي بشأن القضايا الاستراتيجية.

وأفاد المتحدث باسم المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني بأنه لا اعتبار لأي وجهة نظر بشأن القضايا الاستراتيجية خارج مجلس الأمن القومي الإيراني.

ورد حشمت الله فلاحت بیشه، رئيس لجنة الأمن القومي على المتحدث كيوان خسروي، حيث قال: "مع احترامي لكلام المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، إلا أن مجلس الأمن القومي مسؤول عن اتخاذ القرارات في القضايا العامة للسياسات الخارجية ولا يمتلك صلاحية منع إعلان وجهات النظر".

وتابع قائلا: "خاصة أنني لا أزال أعتقد أن ردود الفعل الإيرانية في إدارة التوتر مع الولايات المتحدة، جعلت جهات ثالثة تركب موجة التوتر".

با احترام خطاب به سخنگوی شورای امنیت ملی؛آن شورا مسئول تصمیم گیری در موضوعات کلان سیاست خارجی است ولی اجازه تحدید اظهار نظر را ندارد.به ویژه آنکه هنوز اعتقاد دارم انفعال در مدیریت تنش،بازیگران ثالث را بر این موج منفی سوار کرده است. — حشمت الله فلاحت پیشه (@drfalahatpishe) 17 мая 2019 г.

وكان حشمت الله فلاحت بيشه قد دعا إلى عقد مفاوضات أمريكية إيرانية في قطر أو العراق، لتجاوز التوتر بين البلدين.

وكتب حشمت الله فلاحت بيشه، على صفحته الخاصة في "تويتر": "هناك طرف ثالث يستعجل اندلاع الحرب بين طهران وواشنطن".

المصدر: RT + وكالات