مقتل جنديين تركيين خلال بحثهما عن مراسل مفقود لوكالة "الأناضول"

أعلنت السلطات التركية، اليوم الجمعة، عن مقتل جنديين تركيين خلال قيامهما بالبحث عن مراسل مفقود تابع لوكالة "الأناضول" الرسمية في البلاد.

وأوضح والي طرابزون التركية، إسماعيل أوسطا أوغلو، أن الجنديين قتلا خلال مشاركتهما في عملية إنقاذ مراسل "الأناضول"، عبد القادر نيشانجي، الذي سقط يوم الجمعة الماضي في منحدر جبلي بولاية بايبورت، أثناء قيامه بتغطية صحفية.

وحول سبب مقتل الجنديين، ذكرت مصادر أمنية لـ "الأناضول" أن التدفق الشديد لمياه النهر جرف العنصرين من وحدات البحث والإنقاذ في الدرك، في اليوم الثامن من أعمال البحث المتواصلة عن نيشانجي.

وتمكنت الفرق من انتشال جثماني القتيلين من المياه بعد غرقهما.

وفي 10 مايو الماضي، سقط نيشانجي في منحدر جبلي في جبل صوغانلي، الواصل بين ولايتي بايبورت وطرابزون، خلال متابعته أعمال فتح طريق جبلي.

المصدر: وكالات