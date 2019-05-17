رد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، على الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عبر "تويتر"، قائلا إن الولايات المتحدة هي التي "لا تعرف بماذا تفكر".

وقال ظريف في تغريدة، إن تناقض أفعال "الفريق ب"، مع أقوال الرئيس الأمريكي، يوضح أن الولايات المتحدة هي التي "لا تعرف بماذا تفكر... لقد عرفنا حقا في إيران، ما الذي يجب التفكير به منذ آلاف السنين، وعرفنا كيف يجب أن نفكر حيال الولايات المتحدة، منذ عام 1953".

وختم قائلا: "عند هذه النقطة، هذا بالتأكيد (شيء جيد!)".

With the #B_Team doing one thing & @realDonaldTrump saying another thing, it is apparently the U.S. that "doesn’t know what to think”.

We in Iran have actually known what to think for millennia—and about the U.S., since 1953.

At this point, that is certainly "a good thing!" — Javad Zarif (@JZarif) May 17, 2019

وجاءت تغريدة ظريف ردا على تغريدة سابقة لترامب قال فيها إنه "مع كل الأخبار المزيفة، لا يمكن لإيران أن تعرف ما الذي يجري بالفعل!".

With all of the Fake and Made Up News out there, Iran can have no idea what is actually going on! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 17, 2019

ويستخدم ظريف في تصريحاته دوما، مصطلح "فريق ب"، للدلالة على كل من بولتون (جون) مستشار الأمن القومي الأمريكي، وبنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، وبن سلمان (محمد) ولي العهد السعودي، وبن زايد (محمد) ولي عهد أبو ظبي.

وكان ظريف دعا في ختام جولته الآسيوية، المجتمع الدولي وأطراف الاتفاق النووي، إلى اتخاذ المزيد من الاجراءات الاقتصادية الملموسة لإنقاذ الاتفاق النووي.

وكان ظريف، بدأ الأحد الماضي جولة آسيوية، قادته إلى تركمنستان، الهند، اليابان والصين.

وسبق ذلك، زيارة قام بها ظريف إلى روسيا، استغرقت يومين، التقى خلالها نظيره الروسي، سيرغي لافروف، تزامنا مع إعلان إيران تعليق بعض تعهداتها في الاتفاق النووي.

المصدر: فارس+تويتر