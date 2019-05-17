أكد وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، اليوم الجمعة، أن عمليات تنقيب سفينة فاتح في الحوض الشرقي للبحر المتوسط تتم ضمن الجرف القاري لتركيا.

#عاجل | تشاووش أوغلو: عمليات تنقيب سفينة فاتح في الحوض الشرقي للبحر المتوسط تتم ضمن الجرف القاري لتركيا — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) 17 мая 2019 г.

وأطلع وزير الخارجية التركي نظراءه في الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن ودول الاتحاد الأوروبي، على موقف تركيا بشأن التنقيب في شرق المتوسط.

وشدد تشاووش أوغلو في رسالته لنظرائه على أن "الدعم الذي يبديه الاتحاد الأوروبي لإدارة الشطر الرومي من قبرص لا يتماشى مع القانون الدولي".

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وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد أكد عزم بلاده مواصلة عمليات التنقيب عن موارد الطاقة في شرق البحر المتوسط، والتي أثارت انتقادات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليونان وكذلك مصر.

وصرح أردوغان بأن "فعاليات التنقيب في الحوض الشرقي للبحر المتوسط مستمرة وستتواصل في المستقبل"، معلنا الاثنين أن "الحقوق المشروعة لتركيا وجمهورية شمال قبرص التركية بشأن موارد الطاقة في شرق البحر المتوسط، غير قابلة للنقاش".

كما شدد على أن بلاده ستدافع عن حقوقها المشروعة.

وأطلقت أنقرة مؤخرا عمليات تنقيب عن الغاز في شرق المتوسط قبالة سواحل قبرص، ما تسبب في تأجيج التوترات القديمة في جنوب شرق البحر المتوسط، ولاقت هذه الفعاليات انتقادا من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

من جهتها، أكدت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، أنها تتابع باهتمام وقلق التطورات الجارية حول ما أُعلن بشأن نوايا أنقرة البدء في أنشطة حفر غرب جمهورية قبرص.

وحذرت الخارجية في بيانها من "انعكاس أي إجراءات أحادية على الأمن والاستقرار في منطقة شرق المتوسط"، مؤكدة ضرورة التزام أي تصرفات لدول المنطقة بقواعد القانون الدولي وأحكامه.

المصدر: وكالات