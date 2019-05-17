اتهم مسؤول عسكري إيراني رفيع المستوى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بالخداع، مشيرا إلى أن واشنطن تدعو إلى إجراء محادثات وفي الوقت ذاته "توجه السلاح" نحو طهران.

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وقال المساعد السياسي للقائد العام لحرس الثورة الإسلامية الإيرانية العميد، رسول سنائي راد، في حديثه لوكالة "مهر" الإيرانية إن "أعمال الزعماء الأمريكيين الهادفة لممارسة الضغط وفرض العقوبات والحديث عن المحادثات في الوقت ذاته تشبه توجيه السلاح إلى أحد ودعوته في الوقت نفسه إلى الصداقة والمحادثات".

وأضاف: "إن سلوك الزعماء الأمريكيين هو لعبة سياسية تتكون من التهديدات والضغوطات والتعبير عن الرغبة في إجراء محادثات، وذلك من أجل إظهار مظهرهم السلمي وتضليل الرأي العام".

وأعلن الرئيس ترامب في وقت سابق أنه يريد أن يجد طريقا دبلوماسيا لحل القضايا مع إيران، وذلك بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي معها الذي تم توقيعه عام 2015 ، وبعد خطواتها الهادفة لوقف تصدير النفط الإيراني الشهر الجاري وزيادة التواجد العسكري الأمريكي في منطقة الخليج.

من جهته قالت السلطات الإيرانية إن الخطوات العسكرية الأمريكية تتحول إلى "حرب نفسية" تهدف لتخويف إيران، في حين قال المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي في الأسبوع الجاري أن طهران لن تجري أي محادثات مع واشنطن بشأن الاتفاق النووي، مضيفا أن هذه المحادثات ستكون بمثابة "سم".

المصدر: رويترز