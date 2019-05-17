بالتفصيل.. عدد السفن الأمريكية وتسليحها وأماكن تمركزها في منطقة الخليج

نشرت الولايات المتحدة 7 سفن عسكرية على الأقل، بقيادة حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن"، في الخليج العربي وفي المنطقة المحيطة به وذلك في ضوء تصعيد التوتر حول إيران.

إقرأ المزيد

وأفاد الموقع الإخباري للمعهد العسكري البحري الأمريكي (USNI News) بدخول مياه الخليج المدمرتين "McFaul" و"Kearsarge" المزودتين بالأسلحة الصاروخية، اللتين تعتبر كل واحدة منهما قادرة على حمل نحو 90 صاروخا مجنحا من طراز "توماهوك".

وأضاف: "تتواجد بالقرب من الساحل الإماراتي عند المدخل إلى الخليج العربي سفينة "Kearsarge" للإنزال التي تستطيع حمل ما بين 20 و30 طائرة ومروحية، بما فيها أحدث المقاتلات من الجيل الخامس "F-35B".

وأفاد المكتب الصحفي للقوات البحرية الأمريكية أن حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" والسفن المرافقة لها مرابطة حاليا قرب الساحل العماني. ومن الممكن أن تقل حاملة الطائرات هذه نحو 90 طائرة ومروحية. وتضم السفن المرافقة لها الطراد الصاروخي " Leyte Gulf"، والفرقاطة الإسبانية " Mendez Nunez"، والمدمرة "Bainbridge".

إقرأ المزيد

وأفادت وسائل إعلام، السبت الماضي، بأن الولايات المتحدة أرسلت سفينة "Arlington" للنقل والإنزال التي تستطيع حمل 700 عسكري و14 وحدة من المعدات العسكرية، إلى منطقة مسؤولية الأسطول الأمريكي الخامس (مقره البحرين)، بالإضافة إلى منظومة "باتريوت". وأوضح البنتاغون أن هذه الأسلحة ستستخدم من قبل حاملة الطائرة "أبراهام لينكولن" والمجموعة العسكرية الأمريكية الضاربة في الشرق الأوسط ردا على وجود أدلة على "الاستعدادات العالية لإيران للقيام بعمليات هجومية ضد القوات الأمريكية". ولا تزال منطقة انتشار هذه السفن سرية حتى الآن.

وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للصحفيين، أمس الخميس، بأنه يأمل بتجنب وقوع حرب مع إيران.

من جانبه أعلن المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، أن بلاده لا تنوي الدخول في حرب مع الولايات المتحدة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن طهران ستواصل مواجهتها لمخططات واشنطن.

المصدر: نوفوستي