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برلمان تايوان يشرع زواج المثليين

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برلمان تايوان يشرع زواج المثليين
Reuters
صورة أرشيفية من تظاهرات للمثليين في تايوان
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صوت البرلمان التايواني اليوم الجمعة، على تشريع زواج المثليين، ليصبح أول برلمان في آسيا يسمح بذلك.

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واختار النواب الذين تعرضوا لضغوط على مدار العامين الماضيين من قبل مجموعات المثليين وكذلك من قبل المنظمات الكنسية التي تعارض زواج المثليين، بين مشاريع القوانين التي تضفي الشرعية على الزواج على نطاق واسع، وتعطي الأزواج الكثير من مزايا الضرائب والتأمين وحضانة الأطفال المتاحة للأزواج المتزوجين من الذكور.

وقالت المحكمة الدستورية التايوانية في مايو 2017، إن الدستور يسمح بزواج المثليين، ومنح البرلمان عامين لتعديل القوانين وفقا لذلك.

وجرى وضع مسودة مشروع القانون في شباط الماضي، بعدما أظهرت نتائج استفتاء في نوفمبر معارضة الناخبين لأي تعديل للقانون المدني لتشريع الزواج المثلي، وفضلوا قانونا خاصا.

المصدر: وكالات

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